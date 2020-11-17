В Госдуму внесли законопроект, позволяющий президенту Владимиру Путину избираться еще на два срока

Соответствующий документ опубликован на сайте нижней палаты. В тексте говорится, что то время, в течение которого один человек может занимать должность главы государства, ограничивается двумя сроками. Однако, это положение не распространяется на того, кто занимал должность президента на момент вступления в силу соответствующих поправок к Конституции, то есть на Владимира Путина.
2020-11-17T20:01:53+03:00
2020-11-17T20:01:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:01, 17 ноября 2020
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