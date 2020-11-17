В Госдуму внесли законопроект, позволяющий президенту Владимиру Путину избираться еще на два срока

Соответствующий документ опубликован на сайте нижней палаты. В тексте говорится, что то время, в течение которого один человек может занимать должность главы государства, ограничивается двумя сроками. Однако, это положение не распространяется на того, кто занимал должность президента на момент вступления в силу соответствующих поправок к Конституции, то есть на Владимира Путина.