Инвестор детского игрового центра в городе Курчалой в Чечне отказался выполнять требования Рамзана Кадырова

Об этом сообщает интернет-издание «Подъем». Бизнесмен, имя которого не называется, сказал, что считает неуместным фото главы Чечни в развлекательном центре. Ранее руководитель республики раскритиковал дизайн детского центра, персонажей Marvel Кадыров велел заменить на героев Чечни.