В Подмосковье задержали предполагаемого соучастника убийства бизнесмена Владимира Маругова

Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на подмосковное управление Следственного комитета. Речь идет о подозреваемом по фамилии Ахмедов. Он скрывался от следствия. Другой фигурант дела Александр Мавриди был задержан в день убийства. Маругов, которого называли колбасным королем, был убит в ночь на 2 ноября.