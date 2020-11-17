Представители «Единой России» предложили вновь ужесточить закон о митингах

Сегодня депутат Дмитрий Вяткин внес в Госдуму два соответствующих законопроекта. Первый предлагает запретить проведение уличных акций у зданий экстренных служб и содержит ряд запретов для освещающих митинги журналистов. В частности, сотрудникам СМИ нельзя будет использовать плакаты и организовывать сбор подписей. Второй законопроект предусматривает дополнительные ограничения на сбор средств для подготовки и проведения публичного мероприятия. Например, его организаторам будет запрещено принимать финансирование из-за рубежа и от анонимных жертвователей. По итогам акции, как говорится в документе, организаторы должны будут предоставлять отчет о расходовании денег в орган власти, с которым согласовывалось мероприятие.
2020-11-17T19:33:00+03:00
2020-11-17T19:35:49+03:00
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19:33, 17 ноября 2020
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