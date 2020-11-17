Госдума одобрила в первом чтении закон о неприкосновенности бывшего президента — он фактически разрешает главе государства нарушать закон после отставки. Против проголосовали депутаты КПРФ – им предложили сложить свои полномочия.

Президент России, прекративший исполнение своих полномочий, не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру. Правовым иммунитетом будет обладать не только экс-глава государства и его родственники, но и «занимаемые им жилые и служебные помещения, транспортные средства, средства связи, документы и багаж. Такова формулировка законопроекта. Как пояснял один из авторов поправки, сенатор Андрей Клишас, гарантии неприкосновенности для бывшего лидера страны важны для стабильности государства и общества. Напомним, что сейчас бывшего главу государства нельзя привлечь к ответственности «за деяния, совершенные им в период исполнения полномочий президента».

Отметим также, что законопроект усложняет процедуру лишения бывшего президента неприкосновенности. Эта поправка призвана привести федеральный закон в соответствие с последней редакцией Конституции. Против проголосовали 37 депутатов от КПРФ, они раскритиковали документ. Полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх в ответ на это предложил им добровольно сложить полномочия. Он пояснил, что раз коммунистам не нравится новая конституция, им стоит завершить работу в Госдуме и идти на улицы, искать там себе соратников. Минх также подчеркнул, что парламентарии обязаны соблюдать основной закон и принимать решения в соответствии с ним.

Как сообщил один из авторов законопроекта, депутат Павел Крашенинников, новые положения распространяются только на бывших президентов России, но не на первого президента СССР Михаила Горбачев.