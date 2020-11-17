В Москве прощаются с артистом Арменом Джигарханяном. Ему было 85 лет

Неравнодушные, коллеги и близкие Армена Джигарханяна собрались сегодня в Московском драматическом театре, который артист основал и возглавлял почти четверть века. Сцена утопала в красных и белых розах и гвоздиках. Посередине – гроб, также так щедро усыпанный цветами, что из зрительского зала почти невозможно увидеть умершего.

Из-за эпидемии кресла в зале почти все пусты. За исключением первого ряда, где сидят близкие Джигарханяна и еще одного ряда в глубине помещения – для прессы. Поклонники артиста проходят вдоль сцены по очереди, кладут букеты, а затем их сразу просят выйти, чтобы в помещении было меньше людей.

Одним из первых выступил коллега Джигарханяна Владимир Конкин. Он объявил, что умерший был уникальным и прекрасным человеком, к концу жизни ставший философом.

Также актёр Александр Пашутин сказал, что был счастлив работать вместе с этим великим человеком.

Еще со сцены выступал посол Армении Вардан Тоганян и представитель армянской апостольской церкви. Между речами зачитывали сообщения от государственных деятелей, например, от министра обороны Сергея Шойгу и бывшего президента Дмитрия Медведева.

Армен Джигарханян играл в театре и кино с 1955 года. У него было более 250 ролей. Похоронят актёра на Ваганьковском кладбище.