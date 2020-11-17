Пилотируемый космический корабль Crew Dragon успешно пристыковался к МКС, астронавты перешли на борт станции

Это первая регулярная миссия частной компании SpaceX и второй полет с экипажем.

Стыковка Crew Dragon с Международной космической станцией произошла в 7.01 по московскому времени. Спустя два часа американское космическое агентство в своем Твиттере сообщило, что американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер и японец Соити Ногути стали новыми резидентами МКС. NASA опубликовало видео, как их приветствуют, находившиеся на станции россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс.

На записи видно, что прибывшие астронавты взяли с собой на борт Crew Dragon игрушку — персонажа популярного сериала «Мандалорец» называемого малыш Йода. Такие игрушки выполняют роль индикатора невесомости. Экипаж первого пилотируемого полета к МКС на Crew Dragon в мае этого года взял на борт динозаврика. То был тестовый полет, который осуществила компания SpaceX предпринимателя Илона Маска. Тогда впервые в истории астронавты NASA ступили на борт МКС с частного корабля. Сегодняшний полет – первая регулярная миссия. До этого в течение 9 лет для доставки астронавтов на станцию США пользовались российскими «Союзами». Несмотря на контракт со SpaceX, в NASA подчеркивают, что и дальше будут сотрудничать с Роскосмосом.

Прибывшему на космическую станцию экипажу предстоит провести на орбите полгода.

Америка финансировала российскую пилотируемую космонавтику. С 2006 по 2020 годы NASA потратила на полеты к МКС почти 4 миллиарда долларов, — пишет Московский комсомолец.

Россия может направить первую группу туристов на Международную космическую станцию 8 декабря 2021 года. Такие сроки прописаны в предварительной программе полетов ракетно-космической корпорации «Энергия» — сообщает РИА. Предполагается, что туристы будут находиться на МКС 12 суток.

Контракт на групповой туристический полет Роскосмос подписал в 2019 году с американской Space Adventures. В разные годы стоимость билетов варьировалась от 20 до 50 миллионов долларов.