Американская компания Пфайзер может подать заявку на регистрацию своей вакцины против коронавируса в России

Это сообщили Интерфаксу в российском представительстве компании. На прошлой неделе Пфайзер объявила об успешных испытаниях вакцины. Ее эффективность оценивается в 90%.

Американская вакцина против коронавируса компании Moderna, как сообщают зарубежные СМИ, опережает по эффективности, условиям хранения и срокам готовности к применению недавно заявленные антивирусные препараты других мировых производителей.

Как пишет британское издание, обнародованное накануне известие о том, что базирующаяся в штате Массачусетс Moderna обеспечит почти 95-процентную защиту от коронавируса, поставило эту вакцину впереди совместных американо-германских разработок BioNTech/Pfeizer, зародив оптимизм касательно скорой возможности возвращения человечества к нормальной жизни. Еще в марте, пишет газета, в разгар пандемии, Дональд Трамп пригласил в Белый дом ее потенциальных разработчиков-представителей фармацевтических компаний, и уже тогда Модерна заявила, что сможет гарантировать поступление вакцины на рынок через несколько месяцев. Среди прочих, компания получила финансирование правительства США – порядка 2.5 млрд долларов. Предполагаемая цена препарата, поначалу относительно высокая, была снижена до 25-30 долларов за дозу, но по-прежнему она превосходит те, что были заявлены другими производителями. Исходя из перечисленных обстоятельств, пишет Гардиан, к концу этого года примерно 20 миллионами доз препарата будут прежде всего обеспечены Соединенные штаты.

Автор публикации полагает, что странам с низким уровнем дохода населения в сложившейся ситуации придется подождать или заняться поиском альтернативных препаратов. Ранее западные эпидемиологи предупреждали, что избирательное применение антивирусной вакцины может привести к тому, что заражение коронавирусом в мире вырастет, минимум, вдвое.

Вакцинация от коронавируса препаратом новосибирского Центра Вектор" будет бесплатной, — сообщает ТАСС со ссылкой на разработчика. Массовая вакцинация россиян может начаться в будущем году.