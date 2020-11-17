Сенат США одобрил «акт Родченкова» об уголовной ответственности за преступления, связанные с допингом

Спортсменов он не коснётся.

Документ получил название в честь бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который последние годы живет за океаном. Именно его показания привели к допинговому скандалу в российском спорте. В 2016-м году сборную по легкой атлетике отстранили от летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро, а зимой 18-го наши спортсмены на зимних играх в Пхенчхане смогли выступить только под нейтральным флагом. Закон, принятый сенаторами США, позволяет привлечь к уголовной ответственности причастных к допинг-сговору в любой точке мира.

Тренеров, агентов, менеджеров и представителей госучреждений, связанных с финансированием и организацией спортивных мероприятий. До 10 лет тюрьмы грозит за допинговые нарушения. Речь прежде всего идет об изготовлении, распространении и использовании запрещенных препаратов, а также сокрытии таких действий. Помимо длительного заключения за участие в допинговых схемах грозит крупный штраф — до миллиона долларов, если преступления совершались группой и 250 тысяч, когда нарушитель действовал один. Любую собственность осужденного могут изъять в пользу США. Действие закона распространится на все соревнования, которые проводят в соответствии с правилами WADA, включая олимпиады. В документе также есть пункты, которые улучшают положение информаторов, помогающих раскрыть допинговые схемы. Эти люди подпадут под акты о защите свидетелей. Принятый сенаторами закон в течение 10 дней должен подписать президент США Дональд Трамп.

Применение Акта Родченкова на практике может негативно повлиять на всю систему контроля за использованием допинга. Такое мнение в эфире Эха высказал спортивный юрист Артем Пацев. «Это влечет очевидное вмешательство государственных органов в деятельность общественных организаций, в систему олимпийского спорта, которая была создана в мире Международным олимпийским комитетом. Закон поэтому и получил такую резкую негативную реакцию со стороны Международного олимпийского комитета и WADA, поскольку посягает фактически на их право проводить те самые соревнования, которые они проводили уже более ста лет, посягает на гармоничную систему привлечения к ответственности за нарушения антидопинговых правил», — сказал он. Юрист подчеркнул, что принципы работы государственных органов находятся в противоречии с кодексом работы спортивных организаций. «Вся система спортивной юриспруденции базируется на волевом характере присоединения различных субъектов к этой системе и добровольного принятия на себя ими тех или иных обязанностей или ответственности. В данном случае речь идет об участии в этой системе государственного правоохранительного органа, который по своему властному уровню полномочий гораздо выше, чем все эти спортивные организации», — отметил он. А.Пацев добавил, что действия США могут привести к тому, что и другие государства захотят принять аналогичные законодательные акты, защищая своих спортсменов.

Решение американского Сената раскритиковали и в Кремле. О негативном отношении к Акту Родченкова заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Принятый США «акт Родченкова» является вмешательством в деятельность WADA как регулятора в антидопинговой области. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» бывший генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

«Фактически это вмешательство в этот процесс, процесс регулятора. Это вызывает беспокойство и WADA, и я думаю, что будет вызывать беспокойство других юрисдикций. Я к этому отношусь критически. Потому что есть международное законодательство и в данном случае WADA является регулятором и в этом отношении именно WADA должна определять процессы и процедуры, каким образом ведется расследование и регулирование в антидопинговой области», — сказал он.

Экс-глава РУСАДА подчеркнул, что в департаменте расследований WADA работают высококвалифицированные специалисты, которые не нуждаются в дополнительных ресурсах для осуществления своей деятельности.

Ю.Ганус отметил, что «акт Родченкова» в скором времени будет одобрен президентом США.

«Реалии таковы, что, судя по всему, этот закон будет принят. В этой связи нам просто нужно делать все, чтобы оставаться в правовом поле допингового регулирования, чтобы не было никаких оснований. Итак эта экстратерриториальность вызывает вопросы, если не будет оснований, крайне сложно будет привлекать тех или иных спортсменов, специалистов к этой ответственности», — заключил он.