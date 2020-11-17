Власти России не рассматривают введение специальных мер поддержки для артистов России на фоне пандемии

Это сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, кино— и телесъемки не останавливаются, вся творческая работа продолжается. Он отметил, что театры тоже работают, несмотря на ограничения.

Сегодня в эфире «Эха» певец Валерий Меладзе отметил, что на фоне ограничительных мер несколько сотен тысяч работников шоу-бизнеса остались без источника доходов.