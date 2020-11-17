«Вектор» обещает начать клинические испытания вакцины от коронавируса на детях от 14 до 17 лет в декабре

В Государственном научном центре «Вектор» обещают начать клинические испытания вакцины от коронавируса на детях от 14 до 17 лет в декабре. По словам директора центра Рината Максютова, в исследовании будут участвовать 100 добровольцев.

Вакцина ЭпиВакКорона стала второй зарегистрированной в России после «Спутника». Сейчас в испытаниях препарата уже участвуют около 40 тысяч человек в разных регионах России.