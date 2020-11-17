Интерфакс: Психиатрическая экспертиза не выявила каких-либо отклонений у журналиста Ивана Сафронова

Психиатрическая экспертиза, по данным источника Интерфакса, не выявила каких-либо отклонений у журналиста Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене. Исследование проводилось в Институте имени Сербского.

Сафронов был задержан в начале июля, он вину не признает и утверждает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью.