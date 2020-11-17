Президент Армении Армен Саркисян призвал к внеочередным парламентским выборам и отставке правительства Никола Пашиняна

Президент уверен, что только так можно стабилизировать ситуацию в стране.
В Ереване несколько дней подряд проходят массовые митинги с требованием отставки Пашиняна после того, как премьер подписал терхстороннее соглашение по Нагорному Карабаху
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Президент уверен, что только так можно стабилизировать ситуацию в стране.
В Ереване несколько дней подряд проходят массовые митинги с требованием отставки Пашиняна после того, как премьер подписал терхстороннее соглашение по Нагорному Карабаху
Валерий Меладзе: Было бы правильным всем артистам отказаться от съёмок в Новогодних программах Все артисты, музыканты, техники, промоутеры и т. д. сидят без работы, без средств к существованию уже 8 месяцев. И это никого не волнует. При этом ежедневно 3 млн людей в Москве спускаются в метро, не соблюдая дистанции и правил карантина…
Пашинян проиграл битву, но выиграл войну. В том смысле, что если сейчас Азербайджан пережмет во всех смыслах и если те районы, где компактно проживают армяне на этой территории, армяне будут испытывать дискомфорт, там будут легкие элементы геноцида, то это еще вопрос, кто проиграет войну, а кто ее выиграет…