В Москве продлили дистанционное обучение для старшеклассников

Такое время принято на фоне непростой эпидемиологической ситуации в столице.

На удаленке школьники 6-11 классов московских школ будут учиться по меньшей мере до 6 декабря, еще 2,5 недели. Соответствующий указ подписал эр Сергей Собянин. Всовем блоге он отметил, что в последний месяц количество заболевших среди старшеклассников находится примерно на одном уровне – в неделю от полутора до 2 тысяч новых случаев. Стабилизация темпов заболеваемости, с точки зрения властей, говорит о том, что дистанционное обучение является эффективным средством профилактики распространения коронавируса.

Школьники меньше болеют сами и реже заражают своих пожилых родственников – в группе риска темпы прироста инфицированных также держатся на одном уровне. Однако в целом количество случаев заражения продолжают расти. За последнюю неделю заболели более 40 тысяч москвичей – в 1,5 раза больше, чем в начале прошлого месяца. На дистанционное обучение школьники старших классов перешли в середине октября – сразу после продленных двухнедельных каникул. Ученики младших классов продолжают ходить в школу.

Сегодня в Минобрнауки также отметили, что студентам из-за эпидемии следует ориентироваться на дистанционный формат сдачи зимней сессии. В общежитиях российских вузов должны быть оборудованы дополнительные места для занятий и возможности для дистанционной учебы, — заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Он попросил ректоров вузов серьезно подойти к этому вопросу. Министр также поручил освободить от платы за общежитие студентов, которые уехали во время пандемии.

Россия занимает последнее место в рейтинге стран для онлайн-обучения. Об этом МБХ-Медиа сообщила платформа Preply, которая организовала соответствующие исследования. Россия хуже других стран приспособлена к дистанционному обучению из-за низкой скорости мобильного интернета и ограниченного доступа к компьютерам.

Эксперты изучили , как обстоят дела в 32 странах мира. Лидирует в рейтинге Норвегия.