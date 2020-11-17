Песков отказался комментировать иск Алексея Навального о защите чести и достоинства

Об этом пресс-секретарь президента сообщил на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Вы знаете наверняка, что мы никогда судебные дела не комментируем. Не буду это комментировать даже и сейчас, когда это касается меня», — сказал он.

Оппозиционер Алексей Навальный подал иск о защите чести и достоинства к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову. Поводом послужили обвинения против политика в сотрудничестве с ЦРУ. Алексей Навальный в своем исковом заявлении указал на слова Пескова, о том, что «есть информация», согласно которой с политиком, который находился на лечении в Германии, якобы работали «специалисты ЦРУ». Кроме того, Дмитрий Песков говорил, что инструкции Алексею Навальному они дают «не в первый раз». Так Д.Песков комментировал слова оппозиционера немецкому изданию Spiegel о том, что к его отравлению причастен российский лидер Владимир Путин.

Высказывания пресс-секретаря президента Алексей Навальный потребовал признать не соответствующими действительности и порочащими его деловую репутацию. Кроме того, он просит обязать Д.Пескова опубликовать опровержение непосредственно на официальном сайте Кремля.