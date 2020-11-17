Песков: Жестокость в отношении протестующих в Белоруссии нежелательна и недопустима

Жестокость в отношении протестующих в Белоруссии нежелательна и недопустима. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы»

«Безусловно, и об этом собственно говорил сам президент Лукашенко, что жестокость, которая не спровоцирована какими-либо действиями со стороны протестантов, конечно, эта жестокость нежелательна и недопустима. Но нельзя абстрагироваться и от фактов провокации в отношении правоохранителей. Такие тоже имеют место». – подчеркнул он.

Д.Песков отметил, что в Кремле хотели бы видеть Белоруссию «спокойной, стабильной и процветающей».

«Мы безусловно очень внимательно следим за тем, что происходит в Белоруссии, это союзное нам государство и наш братский народ, Белоруссия. Мы, конечно, хотели бы видеть нашу Белоруссию спокойной, стабильной и процветающей, и мы надеемся, что так оно и будет. И свободной от какого-либо влияния извне», — заключил он.