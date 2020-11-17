США приняли закон, позволяющий привлекать к ответственности граждан других стран за нарушение антидопинговых правил

Американский сенат принял так называемый «акт Родченкова» — закон, позволяющий США привлекать к ответственности граждан других стран за нарушение антидопинговых правил. Эта норма стала ответом на скандал, начавшийся в 2015 году, когда были опубликованы результаты расследования в отношении России.

«Акт Родченкова» прошел в Сенате без сопротивления, отметил глава Американского антидопингового агентства Трэвис Тайгерт, поблагодарив законодателей. По его словам, их цитирует агентство Интерфакс, эта норма защитит информаторов, а также честных спортсменов. Она позволяет США привлечь к ответственности любого человека в мире, если его подозревают в причастности к допинговому сговору на соревнованиях с участием американских спортсменов. Речь идет о любых спортивных состязаниях, проводимых в соответствии с правилами Всемирного антидопингового агентства.

Закон распространяется на всех, кто как-либо связан с допингом, вне зависимости от того, находятся ли они в юрисдикции США. Нарушителям грозит штраф до 1 миллиона долларов и лишение свободы до 10 лет. Акт назван по имени бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Он дал показания, которые легли в основу доклада WADA о государственной системе поддержки допинга в России.

После скандала ряд российских атлетов лишили наград, у Московской антидопинговой лаборатории отобрали лицензию, а Россию на несколько лет отстранили от участия в крупных международных соревнованиях, в том числе Олимпиадах