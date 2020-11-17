Американская компания Pfizer допустила подачу заявки на регистрацию своей вакцины в России

В минздраве нашей страны не видят противопоказаний для этого.

Заявку на регистрацию вакцины-кандидата от коронавируса американские специалисты и немецкая компания Байонтек могут подать в России после получения необходимых данных результатов клинических исследований. Об этом агентству Интерфакс сообщили в пресс-службе представительства компании Pfizer в нашей стране. На прошлой неделе американцы рассказали об успехе третьей фазы испытаний совместно с немцами разработанной вакцины от коронавируса. Эффективность препарата оценили в 90 процентов. В Еврокомиссии сообщили о планах закупить 300 миллионов доз вакцины.

Большие партии хотят закупить и Соединенные Штаты. Никаких противопоказаний для регистрации вакцины компании Pfizer нет, сообщили в российском минздраве. Если подадут документы, то их рассмотрят» — сказал Интерфаксу помощник главы ведомства Алексей Кузнецов. Немного раньше министр Михаил Мурашко сказал, что компания Pfizer пока не обращалась с просьбой зарегистрировать её препарат на российской территории.

Тем временем в России начался финальный, самый масштабный, этап испытания вакцины, разработанной новосибирским научным центром «Вектор». Препарат минздрав страны разрешил применять в том числе на людях старше 60 лет, сообщает агентство ТАСС.