Собянин: Дистанционное обучение для московских школьников с 6 по 11 классы продлено до 6 декабря

В своем блоге мэр написал, что дистанционное обучение является эффективным средством профилактики распространения коронавируса. «Школьники меньше болеют сами и реже заражают своих пожилых родственников». По данным Собянина, заболеваемость в основной группе риска среди москвичей старше 65 лет стабилизировалась и сейчас фиксируются 5-6 тысяч случаев в неделю.

«Я уверен, что эта мера спасет здоровье и жизнь многих москвичей, в т.ч. ваших родных и близких.» — заявил Собянин. За прошлую неделю была выявлена 41 тыс. москвичей, заболевших ковидом, – в 1,5 раза больше, чем в начале октября — отметил мэр.