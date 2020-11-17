Дефицит лекарств в аптеках Петербурга создали сами горожане. В этом уверен губернатор Александр Беглов

А тем временем, в стационарах находится уже почти 10 тысяч пациентов.

В том, что ряд препаратов исчез с прилавков, виноват ажиотажный спрос со стороны горожан. Об этом губернатор Александр Беглов сообщил в эфире «Радио России». Он признал, что есть определенный дефицит некоторых лекарств, но если «антибиотики не скупать, как гречку, их хватит на всех». В Комитете по здравоохранению сообщили, что в стационарах лечатся почти 10 тысяч пациентов. Более 40 тысяч болеют дома, а свободных коек уже менее 10 процентов. В связи с этим вице-губернатор Олег Эргашев на совещании с руководителями комитета по здравоохранению поручил им ввести в строй дополнительные койки для больных коронавирусом и повысить их оборачиваемость. В городе уже пересмотрели тариф ОМС для лечения пациентов с COVID-19 в тяжелой форме. Теперь выписывать таких пациентов можно как только они достигнут стабильного удовлетворительного состояния. До того, как истечет срок лечения по тарифу.

Кроме этого вице-губернатор Эргашев поручил в кратчайшие сроки пересмотреть тариф ОМС для лечения пациентов в среднетяжелом состоянии. Также для того, чтобы быстрее выписывать их из больниц.