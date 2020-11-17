Пресненский суд Москвы зарегистрировал иск Александра Цоя к режиссеру Алексею Учителю, его киностудии и прокатчикам фильма «Цой».

В интервью Комсомольской правде сын Виктора Цоя рассказал, что планировал через суд остановить прокат фильма и получить от Учителя копии ленты. Он считает, что режиссер не имел права использовать изображение Виктора Цоя. Дата слушаний пока не назначена.

Ранее Александр Цой опубликовал обращение на имя президента России с просьбой не допустить проката картины. Он называл фильм «пошлым зрелищем».