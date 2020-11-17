Более 70 муниципальных депутатов просят Собянина приостановить расширение платной парковки в городе во время пандемии

Более 70 муниципальных депутатов просят мэра Сергея Собянина приостановить расширение платной парковки в городе во время пандемии. Депутаты ссылаются на данные Роспотребнадзора, согласно которым общественный транспорт часто является источником заражения коронавирусом, — сообщает газета «Коммерсантъ»

Обращение последовало за просьбой Департамента транспорта к советам депутатов некоторых округов поддержать точечное расширение зон платной парковки