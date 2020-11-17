В Госдепартаменте призвали не искать политического подтекста, объяснив ситуацию плотным расписанием и Помпео и Эрдогана.
Госсекретарь прибыл в Стамбул для встречи с Константинопольским патриархом Варфоломеем. Посещение Анкары в его планы не входило.
Стоит напомнить, что между США и Турцией есть некоторые разногласия, в том числе по Сирии и Ливии. При этом Вашингтон признает стратегическую роль Турции как партнера по НАТО.
Президент Турции Эрдоган не смог встретиться в Стамбуле с американским госсекретарем Майклом Помпео
В Госдепартаменте призвали не искать политического подтекста, объяснив ситуацию плотным расписанием и Помпео и Эрдогана.