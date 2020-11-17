Ураган «Йота» обрушился на побережье Никарагуа

Раннее он усилился до максимальной пятой категории. От него уже пострадали населенные пункты в Колумбии. Власти этой страны говорят, что «Йота» практически полностью уничтожил инфраструктуру острова Провиденсия в Карибском море. В Гондурасе начали принудительную эвакуацию населенных пунктов на карибском побережье, в Сальвадоре объявлен «красный» уровень тревоги. «Йота» стал первым в этом году ураганов в регионе, который достиг максимальной категории.
2020-11-17T05:03:00+03:00
2020-11-17T04:46:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:03, 17 ноября 2020
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