Муниципальные депутаты Москвы просят мэра Сергея Собянина приостановить расширение платных парковок

Они ссылаются на слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой о том, что большинство заражений коронавирусом происходит в общественном транспорте, пишет газета «КоммерсантЪ». Исходя из этой логики, утверждают авторы письма, нужно стимулировать граждан пользоваться личными авто на время коронавирусных ограничений. Мэрия Москвы такой подход не разделяет, пишет издание. Всего обращение к мэру подписали 75 депутатов.