Сервис микроблогов Twitter нанял известного хакера в качестве главы службы безопасности

Пейтер Затко, известный в интернете как Mudge, получит полномочия, которые позволят ему рекомендовать изменения в структуре и правилах работы Twitter, говорят представители социальной сети. В конце прошлого века Затко был одним из лидеров хакерской группировки, которая разработала инструменты для взлома операционной системы Windows. Минувшим летом Twitter подвергся масштабной хакерской атаке. На страницах известных компаний, а также бизнесменов появились объявления мошенников с призывом переводить средства в криптовалюте на указанный там же счет.

