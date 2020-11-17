Цены на нефть ускорили рост после новостей об успехе испытаний еще одной американской вакцины от коронавируса

Стоимость сорта Brent накануне вечером поднималась до почти 44,5 долларов за баррель. Об успешных испытаниях препарата объявила компания Moderna. Эффективностью вакцины по итогам третьей фазы тестирования составила почти 94,5%, даже выше чем у компании Pfizer. Росту нефтяных цен, как передает агентство «Интерфакс», способствуют также надежды на то, что карантинные меры в США в этот раз будут не такими жесткими, как весной.