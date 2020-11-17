Президент Владимир Путин поручил Минобороны подписать соглашение о создании пункта обеспечения флота в Судане

Обе страны уже обсудили проект такого документа, говорили ранее в правительстве. Сообщалось, что база на Красном море позволит обслуживать в том числе корабли с ядерной энергетической установкой. В свою очередь Россия, как передает агентство «Интерфакс», готова безвозмездно поставить Судану вооружение и военную технику для противовоздушной обороны. Сейчас у России за рубежом есть только военно-морская база в сирийском порту Тартус.