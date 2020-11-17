Президент Владимир Путин поручил Минобороны подписать соглашение о создании пункта обеспечения флота в Судане

Обе страны уже обсудили проект такого документа, говорили ранее в правительстве. Сообщалось, что база на Красном море позволит обслуживать в том числе корабли с ядерной энергетической установкой. В свою очередь Россия, как передает агентство «Интерфакс», готова безвозмездно поставить Судану вооружение и военную технику для противовоздушной обороны. Сейчас у России за рубежом есть только военно-морская база в сирийском порту Тартус.
2020-11-17T05:03:00+03:00
2020-11-17T04:43:56+03:00
https://echo.msk.ru/news/2743066-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:03, 17 ноября 2020
Загрузка комментариев...