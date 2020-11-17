Режим ЧС объявлен во Владимирской области

Накануне здесь произошло крушение товарного поезда. Из нескольких цистерн разлился мазут. Погиб один человек. Повреждены железнодорожные пути. Из-за этого изменен маршрут и график ряда пассажирских поездов, несколько отменены. Сообщается, что на месте происшествия работает бригада из 300 человек. Они устраняют последствия аварии.