Режим ЧС объявлен во Владимирской области

Накануне здесь произошло крушение товарного поезда. Из нескольких цистерн разлился мазут. Погиб один человек. Повреждены железнодорожные пути. Из-за этого изменен маршрут и график ряда пассажирских поездов, несколько отменены. Сообщается, что на месте происшествия работает бригада из 300 человек. Они устраняют последствия аварии.
2020-11-17T05:03:00+03:00
2020-11-17T04:43:23+03:00
https://echo.msk.ru/news/2743064-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:03, 17 ноября 2020
Загрузка комментариев...