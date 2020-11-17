Кафе Zoom в Санкт-Петербурге, по словам его владельцев, по ошибке закрыли из-за подозрений в связях с ЛГБТ-фестивалем

Местное управление Роспотребнадзора обвинило кафе в нарушении требований по борьбе с коронавирусом, владельцы говорят о провокации. Они обращают внимание, что поводом для проверки стало заявление о том, что в кафе якобы пройдут мероприятия фестиваля «Бок о бок», пишет интернет-издание «Фонтанка». Однако в афише фестиваля упоминалась только интернет-платформа для видеоконференций Zoom.