Во Франции госпитализирован бывший президент страны Валери Жискар д’Эстен

Его доставили в больницу города Тура на западе страны, пишет газета La Nouvelle République. Причины пока неизвестны. Два месяца назад 94-летнего экс-президента госпитализировали из-за легочной инфекции. Жискар д'Эстен является долгожителем среди бывших президентов Франции.
2020-11-17T04:09:01+03:00
2020-11-17T04:09:01+03:00
https://echo.msk.ru/news/2743060-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:09, 17 ноября 2020
Загрузка комментариев...