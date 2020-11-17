Во Франции госпитализирован бывший президент страны Валери Жискар д’Эстен

Его доставили в больницу города Тура на западе страны, пишет газета La Nouvelle République. Причины пока неизвестны. Два месяца назад 94-летнего экс-президента госпитализировали из-за легочной инфекции. Жискар д'Эстен является долгожителем среди бывших президентов Франции.