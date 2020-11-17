Власти Индонезии обсуждают полный запрет алкоголя в стране

С такой инициативой выступили местные исламские партии. Как пишет газета The Jakarta Post, они предлагают наказывать за употребление спиртного тюремными заключением или крупным штрафом. В то же время законопроект предполагает исключения для лекарственных средств и религиозных церемоний. Возможна будет продажа алкоголя туристам. В свою. Очередь представители туристического бизнеса опасаются, что такие меры нанесут вред отрасли. Которая уже серьезно пострадала из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса.