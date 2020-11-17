Власти Индонезии обсуждают полный запрет алкоголя в стране

С такой инициативой выступили местные исламские партии. Как пишет газета The Jakarta Post, они предлагают наказывать за употребление спиртного тюремными заключением или крупным штрафом. В то же время законопроект предполагает исключения для лекарственных средств и религиозных церемоний. Возможна будет продажа алкоголя туристам. В свою. Очередь представители туристического бизнеса опасаются, что такие меры нанесут вред отрасли. Которая уже серьезно пострадала из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса.
2020-11-17T04:08:24+03:00
2020-11-17T04:08:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:08, 17 ноября 2020
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