Жители Волгограда пожаловались на резкий рост цен на продукты питания

Некоторые из них подорожали в сетевых магазинах в два-три раза, пишет местное интернет-издание «Волгоград онлайн». Работники торговых сетей объясняют происходящее сбоем системы. Горожане в свою очередь говорят, что в последнее время цены на продукты растут быстрыми темпами. Сильнее всего, по данным статистики, дорожают сахар, картофель, яйца, овощи и молоко.