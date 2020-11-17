Жители Волгограда пожаловались на резкий рост цен на продукты питания

Некоторые из них подорожали в сетевых магазинах в два-три раза, пишет местное интернет-издание «Волгоград онлайн». Работники торговых сетей объясняют происходящее сбоем системы. Горожане в свою очередь говорят, что в последнее время цены на продукты растут быстрыми темпами. Сильнее всего, по данным статистики, дорожают сахар, картофель, яйца, овощи и молоко.
2020-11-17T04:07:48+03:00
2020-11-17T04:07:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:07, 17 ноября 2020
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