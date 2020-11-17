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04:06, 17 ноября 2020

Роскомнадзор потребовал от сообщества юристов «Команда 29» удалить статью о нелегальных способах связи в тюрьме

Ее написал фигурант «болотного дела» Алексей Полихович. Ранее суд в Саратовской области признал сведения, которые изложены в статье, запрещенной информацией. Представители «Команды 29» признают, что у них немного шансов оспорить решение суда.
Алексей Полихович отсидел более трех лет по делу о массовых беспорядках на Болотной площади в Москве.



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