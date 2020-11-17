Московская полиция задержала подозреваемого в нападении на фотографа газеты «КоммерсантЪ»

Ранее по факту этого инцидента было возбуждено уголовное дело. Как сообщили в самом издании, задержанного позже отпустили под подписку о невыезде, в МВД эту информацию пока не комментировали. Фотокорреспондента Анатолия Жданова избили в начале месяца у обменного пункта на Кутузовском проспекте люди в форме частных охранников. Жданов по заданию редакции снимал витрины обменников.
2020-11-17T04:06:20+03:00
2020-11-17T04:06:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:06, 17 ноября 2020
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