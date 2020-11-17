Президент США Дональд Трамп, как пишет газета The New York Times, собирался атаковать ядерный объект Ирана

Еще в минувший четверг он требовал доложить о вариантах такого удара, рассказали изданию сразу четыре источника в американской администрации, как действующие, так и бывшие чиновники. По их словам, вице-президент Майк Пенс, госсекретарь Майк Помпео, исполняющий обязанности министра обороны Кристофер Миллер и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли отговаривали Трампа от такого шага. Они предупредили, что удар по объектам Ирана может легко перерасти в широкомасштабный конфликт в последние недели президентства Трампа. Глава Белого дома требовал решительных действий в связи с сообщениями о значительном увеличении запасов ядерных материалов в Исламской республике.
2020-11-17T04:05:32+03:00
2020-11-17T04:05:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:05, 17 ноября 2020
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