Президент США Дональд Трамп, как пишет газета The New York Times, собирался атаковать ядерный объект Ирана

Еще в минувший четверг он требовал доложить о вариантах такого удара, рассказали изданию сразу четыре источника в американской администрации, как действующие, так и бывшие чиновники. По их словам, вице-президент Майк Пенс, госсекретарь Майк Помпео, исполняющий обязанности министра обороны Кристофер Миллер и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли отговаривали Трампа от такого шага. Они предупредили, что удар по объектам Ирана может легко перерасти в широкомасштабный конфликт в последние недели президентства Трампа. Глава Белого дома требовал решительных действий в связи с сообщениями о значительном увеличении запасов ядерных материалов в Исламской республике.