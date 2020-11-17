В Москве в субботу могут пройти первые в сезоне ледяные дожди, не исключают синоптики

Специалисты центра погоды «Фобос» рассказали агентству «Москва», что холоднее всего в столице будет сегодня и завтра. Потом облачность начнет уплотняться, температура повысится. Возможны слабые оттепели в течение дня. В субботу ожидаются слабые осадки. В третьей декаде ноября, как ожидают в Росгидромете, москвичей ждут устойчивые отрицательные температуры. Примерно тогда же в городе может установиться снежный покров.
2020-11-17T03:09:29+03:00
2020-11-17T03:09:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:09, 17 ноября 2020
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