В Москве в субботу могут пройти первые в сезоне ледяные дожди, не исключают синоптики

Специалисты центра погоды «Фобос» рассказали агентству «Москва», что холоднее всего в столице будет сегодня и завтра. Потом облачность начнет уплотняться, температура повысится. Возможны слабые оттепели в течение дня. В субботу ожидаются слабые осадки. В третьей декаде ноября, как ожидают в Росгидромете, москвичей ждут устойчивые отрицательные температуры. Примерно тогда же в городе может установиться снежный покров.