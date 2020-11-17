Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал убрать из детского центра изображения героев комиксов компании Marvel

Вместо этого он посоветовал разместить там фотографии национальных героев. Их, по словам Кадырова, есть немало в истории религии и чеченского народа. Как передает агентство РИА Новости, недовольство Кадырова вызвали Железный человек, Тор и Капитан Америка, которые были изображены на стенах игрового центра в городе Курчалое.