Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал убрать из детского центра изображения героев комиксов компании Marvel

Вместо этого он посоветовал разместить там фотографии национальных героев. Их, по словам Кадырова, есть немало в истории религии и чеченского народа. Как передает агентство РИА Новости, недовольство Кадырова вызвали Железный человек, Тор и Капитан Америка, которые были изображены на стенах игрового центра в городе Курчалое.
2020-11-17T03:08:42+03:00
2020-11-17T03:08:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:08, 17 ноября 2020
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