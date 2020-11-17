Подачу воды жителям Симферополя сократили до четырех часов в сутки

С понедельника по четверг ее будут подавать по два часа утром и вечером, а в пятницу и субботу – с шести до десяти вечера, передает агентство «Интерфакс». Ограничения ужесточают из-за критической ситуации с наполнением водохранилищ на фоне засухи, говорят власти полуострова. Последние несколько месяцев воду подавали в городе по три часа утром и столько же вечером. При этом жители крымской столицы жаловались на ее качество. Также воду отключали еще в ряде населенных пунктов региона.