В Санкт-Петербурге, как признают местные власти, остаются свободными 10% коек для пациентов с коронавирусом

Смольный планирует развернуть дополнительные места планируется развернуть во временном госпитале «Ленэкспо» и в федеральных стационарах. Губернатор Александр Беглов заверил в эфире «Радио России», что дефицит лекарств жителям северной столицы не грозит. Беглов добавил, что дефицит можно будет преодолеть, если, лекарства «не скупать, как гречку».

По словам Беглова, сейчас в стационарах Петербурга находятся около 5 тысяч больных коронавирусом, порядка 38 тысяч лечатся дома. Суточный прирост случаев заражения в городе тем временем уже превысил 2 тысячи.