Союз Европейских футбольных ассоциаций поменял судейскую бригаду на матч Лиги наций между Россией и Сербией

До этого главным арбитром встречи был назначен поляк Даниэль Стефанский. Вместо него работать будет команда под руководством англичанина Энтони Тейлора. Причина такого решения УЕФА неизвестна. Предыдущий матч России с командой Турции судила бригада во главе с польским арбитром Шимоном Марциняком, работа которого вызвала критику спортивных экспертов. На 24-й минуте игры он удалил Андрея Семенова, а затем назначил пенальти в ворота сборной России, этот шаг ряд футбольных специалистов назвали спорным. В итоге Россия проиграла со счетом 2:3.
2020-11-17T02:08:04+03:00
2020-11-17T02:08:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:08, 17 ноября 2020
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