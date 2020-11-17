Союз Европейских футбольных ассоциаций поменял судейскую бригаду на матч Лиги наций между Россией и Сербией

До этого главным арбитром встречи был назначен поляк Даниэль Стефанский. Вместо него работать будет команда под руководством англичанина Энтони Тейлора. Причина такого решения УЕФА неизвестна. Предыдущий матч России с командой Турции судила бригада во главе с польским арбитром Шимоном Марциняком, работа которого вызвала критику спортивных экспертов. На 24-й минуте игры он удалил Андрея Семенова, а затем назначил пенальти в ворота сборной России, этот шаг ряд футбольных специалистов назвали спорным. В итоге Россия проиграла со счетом 2:3.