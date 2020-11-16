Президент США Дональд Трамп назвал прошедшие выборы «самыми мошенническими в истории» и вновь заявил о своей победе

Соответствующее сообщение он оставил в сети микроблогов Твиттер. Администрация соцсети отметила эти публикации как вводящие в заблуждение.

Трамп по-прежнему отказывается признать победу на выборах своего оппонента Джозефа Байдена, правда сегодня американский лидер написал в Твиттере, что Байден победил, потому что выборы были сфальсифицированы. Позже юрист Трампа уточнил, что это сообщение не было признанием победы соперника.