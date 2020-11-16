В Петербурге Роспотребнадзор закрыл кафе за сотрудничество с кинофестивалем, посвященным теме секс-меньшинств

В Петербурге Роспотребнадзор закрыл кафе, объясняя это тем, что заведение сотрудничало с кинофестивалем, посвященным теме секс-меньшинств «Бок о бок». Само мероприятие несколько дней назад были вынуждены приостановить из-за претензий со стороны ведомства.

Владелец Зум-кафе обратился к уполномоченному по защите прав предпринимателей с жалобой на действия сотрудников Роспотребнадзора и полиции, которые закрыли его заведение. Контролёры в сопровождении силовиков пришли в кафе после заявления горожанина. Он пожаловался в полицию, что, якобы, помещение стало площадкой для проведения ЛГБТ-фестиваля «Бок о бок». Ранее фестиваль также закрыли за несоблюдение противовирусных норм. Его организаторы не согласились с претензиями и говорили о предвзятости проверяющих. Владелец Зум-кафе тоже обратил внимание на необычную работу контролёров. Он рассказал порталу «Фонтанка.ру», что перед визитом сотрудников Роспотребнадзора в помещение вошли люди, которые демонстративно не соблюдали социальную дистанцию. После этого проверяющим осталось только зафиксировать нарушения.



Организаторы кинофестиваля регулярно вынуждены переносить показы в интернет из-за сообщений о нарушениях и якобы поступивших сведениях о заложенных в зале взрывных устройствах.