Ожидаемая продолжительность здоровой жизни среднего жителя России в этом году составила менее 59 лет

Об этом сообщает сайт Znak.com со ссылкой на письмо Министерства труда, направленного губернаторам российских регионов. Показатели сформированы на основе оперативных данных, полученных с начала года и выборочного наблюдения за состоянием здоровья россиян. Напомним, что пенсионный возраст в России для женщин составляет 60 лет, для мужчин — 65.