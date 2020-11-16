Ожидаемая продолжительность здоровой жизни среднего жителя России в этом году составила менее 59 лет

Об этом сообщает сайт Znak.com со ссылкой на письмо Министерства труда, направленного губернаторам российских регионов. Показатели сформированы на основе оперативных данных, полученных с начала года и выборочного наблюдения за состоянием здоровья россиян. Напомним, что пенсионный возраст в России для женщин составляет 60 лет, для мужчин — 65.
2020-11-16T20:03:22+03:00
2020-11-16T20:03:22+03:00
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20:03, 16 ноября 2020
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Пашинян проиграл битву, но выиграл войну. В том смысле, что если сейчас Азербайджан пережмет во всех смыслах и если те районы, где компактно проживают армяне на этой территории, армяне будут испытывать дискомфорт, там будут легкие элементы геноцида, то это еще вопрос, кто проиграет войну, а кто ее выиграет…