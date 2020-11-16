Глава ВОЗ считает, что появление вакцины от коронавируса не поможет покончить с пандемией

Глава Всемирной организации здравоохранения считает, что появление вакцины от коронавируса не поможет покончить с пандемией. Однако создание эффективного препарата позволит взять под контроль распространение COVID-19 и снизить смертность. Такое сообщение Тедрос Адханом Гебрейесус оставил в Твиттере. По мнению главы организации, даже с появлением вакцины потребуются наблюдение, тестирование, лечение, изоляция и карантин, — пишет агентство Интерфакс.
2020-11-16T20:02:38+03:00
2020-11-16T20:02:46+03:00
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20:02, 16 ноября 2020
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