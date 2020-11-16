Вдова Александра Литвиненко подала жалобу в ЕСПЧ против России

Вдова убитого экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко подала иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против России на 300 млн. руб. Соавтор книги «Смерть диссидента», соучредитель Litvinenko Justice Foundation Марина Литвиненко о подробностях рассказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По словам М.Литвиненко, после использования «всех судебных возможностей» в Англии по делу убийства ее мужа, она подала жалобу в Европейский суд по правам человека на российское государство, в которой требует взыскать с Москвы 2 млн евро в качестве компенсации за недополученную прибыль, на которую она и ее супруг могли бы рассчитывать, если бы ее муж не умер в 2006 году. Помимо этого, она требует у суда наложить на РФ взыскание в размере 1,5 млн евро в качестве штрафных убытков.

«После повторных судебных публичных слушаний, которые начались в 2014 году, а закончились в 2016, был представлен отчет, где было сказано, что и Луговой и Ковтун являются убийцами. Все это было основано на документах, собранных полицейскими следователями (Скотленд-Ярда). И было установлено, что это преступление было совершено с большей долей вероятности с ведома президента России В.Путина и директора ФСБ Патрушева. После этого мы сразу подали жалобу в Страсбург», — рассказала вдова.

По ее словам, за убийство мужа «кто-то должен понести ответственность».

«В Англии отсутствует срок давности. И надо отметить, что после истории со Скрипалями и Алексеем Навальным здесь по-другому реагируют. Для всех стало понятно, что истории повторяются и здесь что-то не так, и что со стороны европейского сообщества и со стороны Англии что-то было не доделано (в случае с убийством Александра Литвиненко)», — отметила вдова.

Получивший убежище в Великобритании А.Литвиненко скончался в Лондоне 23 ноября 2006 года. По данным экспертизы, это произошло из-за отравления радиоактивным полонием.