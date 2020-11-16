Большой театр попросил зрителей, которые купили билеты на спектакли с 27 ноября по 31 декабря, вернуть билеты

Об этом сообщает агентство Интерфакс. В театре пояснили, что приняли решение отозвать билеты из-за сокращения максимальной заполняемости залов на фоне пандемии. Уточняется, что кассы полностью вернут деньги, новые билеты с учетом разрешенной заполняемости залов поступят в продажу в ближайшее время.
2020-11-16T19:32:01+03:00
2020-11-16T19:32:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:32, 16 ноября 2020
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Пашинян проиграл битву, но выиграл войну. В том смысле, что если сейчас Азербайджан пережмет во всех смыслах и если те районы, где компактно проживают армяне на этой территории, армяне будут испытывать дискомфорт, там будут легкие элементы геноцида, то это еще вопрос, кто проиграет войну, а кто ее выиграет…