Большой театр попросил зрителей, которые купили билеты на спектакли с 27 ноября по 31 декабря, вернуть билеты

Об этом сообщает агентство Интерфакс. В театре пояснили, что приняли решение отозвать билеты из-за сокращения максимальной заполняемости залов на фоне пандемии. Уточняется, что кассы полностью вернут деньги, новые билеты с учетом разрешенной заполняемости залов поступят в продажу в ближайшее время.