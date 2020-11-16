Сход с рельсов грузового поезда во Владимирской области привел к разливу мазута на площади 12,5 тысяч кв. метров

Спасатели пытаются ликвидировать последствия случившегося. Речь идет о двух пятнах нефтепродуктов: одно площадью 2,5 тысячи кв. м., второе – 10 тысяч кв. м., передает агентство ТАСС. По его данным, сотрудники МЧС будут проводить на месте разливов так называемую «пенную атаку». Всего же, по последним данным, на перегоне вблизи города Ковров во Владимирской области сошли 35 из 54 грузовых вагонов с мазутом. Из шести цистерн разлилось топливо. Возгорания при этом нет.

Один человек в результате инцидента погиб – это дорожный мастер. Как сообщили в Следственном комитете, его в тяжелом состоянии извлекли из-под вагонов, однако по пути в больницу он скончался. В ведомстве уже возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации поезда, повлекшего по неосторожности смерть человека. Составы, которые проходят через место аварии под Владимиром, будут направляться через Арзамас и Иваново. Причины, по которым грузовой состав сошел с рельсов, пока неизвестны.