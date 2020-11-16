Певец Валерий Меладзе опубликовал в социальной сети Инстаграм обращение к врачам

Артист просит пустить его в больницы, где лечатся пациенты с коронавирусом. На днях Меладзе призвал артистов не сниматься в новогодних телепрограммах, выступив таким образом против того, что московские власти в рамках противокоронавирусных мер ограничили число зрителей на концертах до середины января. Позднее певец уточнил, что лишь высказал свое возмущение и, как он выразился, «гипотетически закинул удочку».
2020-11-16T19:03:32+03:00
2020-11-16T19:03:32+03:00
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19:03, 16 ноября 2020
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Пашинян проиграл битву, но выиграл войну. В том смысле, что если сейчас Азербайджан пережмет во всех смыслах и если те районы, где компактно проживают армяне на этой территории, армяне будут испытывать дискомфорт, там будут легкие элементы геноцида, то это еще вопрос, кто проиграет войну, а кто ее выиграет…