Морги Ивановской области, куда доставляют скончавшихся от коронавируса, оказались переполнены

Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на руководителя департамента здравоохранения региона Артура Фокина. По его словам, сейчас сотрудники ведомства ищут дополнительные холодильные камеры. Чиновник считает, что такая ситуация сложилась, в том числе из-за того, что родственники долго не забирают тела, опасаясь заражения.